اجتماع تنسيقي لتعزيز التعاون بين المعمل القومي”استاك” وصحة الخرطوم..

في إطار تعزيز الشراكات وتكامل الأدوار في مجالات الخدمات المعملية والصحة العامة، قام وفد من معمل الصحة العامة “استاك” برئاسة د. محمد السعيد الكرسني مدير المعمل بزيارة تنسيقية إلى الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، بمشاركة عدد من المسؤولين

وشهد اللقاء حضور كل من د. عبدالحكيم حسن نقد مستشار المدير العام. د. محمد التجاني مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة. د. سمؤال حاج عثمان مدير إدارة المعامل وبنوك الدم، وتم خلال الاجتماع بحث سبل التنسيق بين المؤسستين بما يضمن تكامل الأدوار وتخفيف العبء في مجالات الإمداد والإشراف والتغطية المعملية.

أكد د. عبدالحكيم حسن على أهمية الدور الذي تضطلع به المعامل داخل المستشفيات وربطها بالبرامج الصحية والتنفيذية، مشددًا على ضرورة توزيع الأدوار بين المستويين الاتحادي والولائي، مع الالتزام بالخطط المتفق عليها لإعادة الإعمار وفق المعايير العلمية.

من جانبه، جدد د. الكرسني استعداد “استاك” للتعاون الكامل مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم، موضحًا أن المرحلة الحالية ستركز على التغطية المعملية الشاملة، خاصة للأمراض الوبائية، بما يعزز كفاءة الأداء في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب التوسع في تغطية مصانع الأغذية.

كما أوضح د. محمد التجاني أن المعامل تلعب دورًا محوريًا في تأكيد الحالات الوبائية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع “استاك” خلال الاستجابة لمرض الكوليرا، حيث تم فحص العينات والتدخل العلاجي والوقائي بسرعة مما ساهم في الحد من انتشار المرض.

وفي السياق ذاته، أشار د. سمؤال إلى أن خطة الولاية تشمل إنشاء خمسة معامل دم، اكتمل تنفيذ ثلاثة منها بالفعل، إلى جانب إنشاء معامل صحة عامة في كل محلية كبرى، مؤكداً على أهمية تدريب الكوادر وتوفير حقوق العاملين.

واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل معمل الصحة القومي، حيث اطلع الوفد على الإمكانيات والتجهيزات المتاحة، في خطوة تؤكد جدية الطرفين في تحقيق التكامل والتطوير المؤسسي..

خرطوم نيوز