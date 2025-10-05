الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة في 4 ولايات

\u062d\u0630\u0631\u062a \u0627\u0644\u0647\u064a\u0626\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 \u0644\u0644\u0623\u0631\u0635\u0627\u062f \u0645\u0646 \u0647\u0637\u0648\u0644 \u0623\u0645\u0637\u0627\u0631 \u063a\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0645\u0635\u062d\u0648\u0628\u0629 \u0628\u0639\u0648\u0627\u0635\u0641 \u0631\u0639\u062f\u064a\u0629 \u0641\u064a\r\n"\u0648\u0633\u0637 \u0648\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0648\u0644\u0627\u064a\u0629 \u063a\u0631\u0628 \u0643\u0631\u062f\u0641\u0627\u0646\u060c \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0648\u0644\u0627\u064a\u0629 \u0634\u0631\u0642 \u062f\u0627\u0631\u0641\u0648\u0631\u060c \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0648\u0644\u0627\u064a\u0629 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u062f\u0627\u0631\u0641\u0648\u0631 \u0648\u0623\u0642\u0635\u0649 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0634\u0631\u0642 \u0648\u0644\u0627\u064a\u0629 \u0648\u0633\u0637 \u062f\u0627\u0631\u0641\u0648\u0631".\r\n