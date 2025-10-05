سياسية

الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة في 4 ولايات

2025/10/05
حذرت الهيئة العامة للأرصاد من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في
“وسط وجنوب ولاية غرب كردفان، جنوب ولاية شرق دارفور، جنوب ولاية جنوب دارفور وأقصى جنوب شرق ولاية وسط دارفور”.

