شرطة الخرطوم: تجفيف منابع الجريمة وإشراك المواطنين في العملية الأمنية

التقى الفريق شرطة حقوقي د/ سراج الدين منصور خالد مدير شرطة ولاية الخرطوم بمكتبه صباح الأحد باللواء شرطة/ نصر الدين عبد الكريم عمر مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية وبحث اللقاء مهام وإختصاصات مراكز الشرطة المجتمعية والجهود التي تضطلع بها في إسناد العملية الأمنية بالولاية كما إستعرض اللقاء خطط الإدارة وموقف تنفيذها حسب المصفوفة الزمنية بجانب تهيئة بيئة العمل للقوات وإنتشارها الواسع بجميع محليات الولاية بسطا للأمن وتحقيقا للإستقرار والمساهمة في جهود تطبيع الحياة المدنية وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة.

أوضح اللواء نصر الدين أن اللقاء تطرق لأهمية ولاية الخرطوم وثقلها السكاني والصناعي والتنموي في هذه المرحلة ودور الشرطة المجتمعية في حفظ الأمن والإستقرار عبر مراكزها البالغ عددها أكثر من (158) مركز مجتمعي علي مستوي جميع محليات الولاية السبع بجانب دور الشرطة المجتمعية المهم في تجفيف منابع الجريمة وإشراك المواطنين في العملية الأمنية وكشف اللواء نصر الدين عن إفتتاح المزيد من المراكز المجتمعية التي ستسهم في بسط الأمن والطمأنينة وتقديم الخدمات الشرطية والأمنية للمواطن .

المكتب الصحفي للشرطة