وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية يتفقد الخطوط المتقدمة للقوات المسلحة بشمال كردفان

تفقد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح خلال زيارته لولاية شمال كردفان اليوم الخطوط الأمامية للقوات المسلحة والقيادة المشتركة بالأبيض.

وأثنى على صمود وجسارة أبطال القوات المسلحة والقوات المشتركة وجميع التشكيلات العسكرية الذين يقدمون دروساً بليغة في الزود عن الوطن وحمايته من التهديدات الداخلية والخارجية.

ودعا صالح في تصريح لسونا السودانيين جميعاً للمشاركة في بناء الوطن وتنميته عبر العمل الطوعي والمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية. وشدد على تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز التسامح بين المواطنين.