مفوض العون الإنساني بالشمالية يطلع على تدخلات منظمة اليونيسف في الولاية

اطلع مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية دكتور وائل محمد شريف على تدخلات منظمة اليونيسف في الولاية خاصة في مجالي المياه والصرف الصحي.

وأكد المفوض لدى لقائه بمكتبه الأحد وفد المنظمة برئاسة مسؤولة قطاع المياه والصرف الصحي أسماء الوجيه استمرار برامج وأنشطة وتدخلات منظمة اليونيسف وضبط التنسيق في محاور العمل المختلفة وصولاً لتقديم خدمة إنسانية مرضية.

وأشار إلى حرص المفوضية على وجود كافة المنظمات المحلية والوطنية والأممية للعمل داخل الولاية وإكمال متطلباتهم في العمل الطوعي والإنساني.

من جانبها، أشادت مسؤولة قطاع المياه والصرف الصحي بمنظمة اليونيسف بجهود مفوضية العون الإنساني وحرصها على تأطير العمل الإنساني بما يتماشى وخطط الولاية التنموية والخدمية.