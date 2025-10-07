صحة البحر الأحمر تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية الخاص بتقييم نظام الرصد والتقصي

استقبل مدير عام قطاع الصحة بالإنابة مدير إدارة الطب العلاجي د. عمر هاشم بقاعة وزارة الصحة الأحد ببورتسودان وفد منظمة الصحة العالمية الخاص بتقييم نظام الرصد والتقصي ببرنامج التحصين الموسع بالبحر الأحمر للأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، وتعتبر الولاية من الولايات المستهدفة.

حيث وقف الوفد على أداء البرنامج خاصة فيما يتعلق بتقصي أمراض الطفولة، حيث تم استعراض خطة العمل ومناقشة الأداء من خلال المداخلات.

وأشاد وفد المنظمة بمستوى أداء التقصي في أمراض الطفولة بالولاية، مبينين أن هدف الزيارة تقييم الوضع بعد الحرب لمعرفة الفجوات والمساهمة في وضع الحلول وتقديم الدعم لسد الاحتياجات.

ورحب د. عمر هاشم بالوفد مؤكداً الجاهزية للتعاون مع الوفد لتقديم كل ما يمكن لتسهيل مهمة الزيارة.