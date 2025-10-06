كامل إدريس يرأس اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة الوضع الاقتصادي واستقرار سعر الصرف

رأس الدكتور كامل ادريس رئيس مجلس الوزراء اليوم ببورتسودان اجتماع اللجنة الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الجهات المالية والاقتصادية ذات الصلة .

وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، وتطورات سعر الصرف، والسياسات المالية والنقدية، إلى جانب الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد الوطني .

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الانضباط المالي والنقدي، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة في الاستقرار والنمو .

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً جماعياً وجهداً متصلاً لمعالجة التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى في أجندة الحكومة .

ومن المقررأن تتواصل اجتماعات اللجنة خلال الأيام المقبلة لمتابعة مخرجات النقاش ووضع آليات تحقق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

