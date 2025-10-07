لجنة تفريغ ولاية الخرطوم من الوجود الأجنبي غير المقنن واللاجئين تنفذ رحلة الإبعاد السابعة

ضمن مجهودات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم نفذت لجنة تفريغ العاصمة من الوجود الاجنبي غير القانوني واللاجئين رحلة الإبعاد رقم ٧ التي شملت ٢٤٠ أجنبياً مخالفاً لقوانين الإقامة المشروعة بالبلاد حيث جرى ترحيلهم لدولهم عبر ٥ باصات

تواصل لجنة تفريغ العاصمة من الوجود الأجنبي غير المقنن واللاجئين حملاتها المكثفة في كل محليات الولاية لضبط الأجانب المخالفين لقانون الاقامة داخل البلاد

تناشد لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة كل الأجانب بضرورة الإستجابة لنداءات لجنة تفريغ العاصمة من الوجود الاجنبي غير القانوني واللاجئين وأن من يود الإقامة في البلاد عليه المغادرة أولاً والعودة بتأشيرة دخول رسمية كما توضح اللجنة ان الحملات مستمرة وستقوم بتطبيق قانون الجوازات على كل الاجانب المخالفين لشروط الاقامة الشرعية