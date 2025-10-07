وزير التربية بالنيل الأبيض يدشن توزيع الكتاب المدرسي للمرحلة المتوسطة

دشن الدكتور الطيب علي عيسى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه بالنيل الابيض برئاسة الوزارة الاثنين توزيع الكتاب المدرسي للصف الثالث للمرحلة المتوسطة، بحضور الاستاذ عبد المجيد نورين المدير الاداري للمرحلة المتوسطة ومديري المرحلة المتوسطة بالمحليات.

وقال وزير التربية والتوجيه ان العدد الكلي لكتب الصف الثالث المتوسط التي يتم توزيعها تبلغ (294,100) كتاب يتم توزيعها مجانا للطلاب.

من جهته أشاد الأستاذ عبد المجيد نورين المدير الاداري للمرحلة المتوسطة بالاهتمام الكبير لحكومة الولاية ودعمهم لتوفير معينات الدراسة للمرحلة المتوسطة من اجل عودة المرحلة المتوسطة بالصورة السليمة وان تتوفر لها كافة مقومات العملية التعليمية.

سونا