منوعات
رئيس مجلس السيادة يقدم واجب العزاء في الفقيد الدكتور محمد طاهر إيلا – فيديو وصور
قدم السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم، واجب العزاء في الفقيد الدكتور محمد طاهر إيلا، رئيس وزراء السودان الأسبق، الذي وافته المنية اليوم بالقاهرة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والبذل فى خدمة السودان.
وقال رئيس المجلس “فقدت البلاد اليوم رجلاً وطنياً مخلصاً، ورمزًا من رموز العمل الوطني والسياسي والمجتمعي في البلاد، وزاد قائلا “نفخر به بأنه رجل وطني سوداني وقدم الكثير لوطنه وأهله بشرق السودان”.
وأضاف سيادته “نتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعب السوداني، والقيادات ورموز المجتمع بشرق السودان ولأهله، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء”.
سونا