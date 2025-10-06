رئيس مجلس السيادة يقدم واجب العزاء في الفقيد الدكتور محمد طاهر إيلا – فيديو وصور

قدم السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم، واجب العزاء في الفقيد الدكتور محمد طاهر إيلا، رئيس وزراء السودان الأسبق، الذي وافته المنية اليوم بالقاهرة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والبذل فى خدمة السودان.