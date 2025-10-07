تكية الفاشر تنفذ برنامج الوجبة الغذائية للنازحين بمراكز الايواء

نفذت تكية الفاشر، الاثنين، بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، اليوم الإثنين برنامج الوجبة الغذائية واستهدفت المئات من الأسر المتضررة، والمتعففة معظمهم من الفئات الأكثر هشاشة من الأطفال والنساء وكبار السن بمراكز إيواء النازحين، وذلك بدعم من الخيري ابو خالد، والذي ظل يقدم المساعدات الإنسانية للتكية حتى تضطلع بدورها تجاه المتضررين من الحرب في مدينة الفاشر.

وناشد مشرف التكية محي الدين شوقار الخيرين والداعمين والمؤسسات الوطنية والمنظمات الإنسانية إلى تكثيف جهودهم لإغاثة وإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في الفاشر. وعبر عن شكره وتقديره لجهود الخيري أبو خالد. وقال أن هذه المساهمات من شأنها عكس قيم التراحم والتكافل التي يحتاج إليها المجتمع في مثل هذه الأزمات.

من جانبهم، عبّر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم للخيري أبو خالد، معتبرين دعمه المستمر بمثابة جسر نجاة لهم وسط الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة.