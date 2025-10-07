وزير الصحة يخاطب الاجتماع الوزاري رفيع المستوى عبر منصة المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية

أكد وزير الصحة دكتور هيثم محمد إبراهيم حرص الدولة على دعم انشطة صحة الأمهات والأطفال من خلال التدخلات المختلفة ومبادرة (كل امرأة وكل مولود في كل مكان) باعتبارها مسؤولية مشتركة

جاء ذلك خلال مشاركته، صباح الاثنين عبر الإنترنت في الاجتماع الوزاري لمنظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ضمن برنامج صحة الأمهات والأطفال، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

أشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول تسريع الإجراءات المتعلقة بصحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة والأطفال في البلدان ذات العبء الصحي الكبير في الإقليم، مع التركيز على تقليل معدلات وفيات الأطفال والامهات.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الوضع الراهن لصحة الأمهات والأطفال، وشارك في مناقشة الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة.

كما تم التركيز على تعزيز أنشطة الدعوة المشتركة ضمن حملة يوم الصحة العالمي لعام 2025. وأكدت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان تقديم دعم منسق لصحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة والاطفال في البلدان ذات العبء الثقيل، مع تحديد الفرص المتاحة لحشد الموارد وبناء شراكات استراتيجية للنهوض بصحة هذه الفئات.