خطة عمل مشتركة بين برنامج الامم المتحدة الانمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم اللاجئين والنازحين المتأثرين بالحرب

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة عمل مشتركة للأعوام (2026–2028)، بمدينة بورتسودان وذلك بهدف تقديم الدعم للاجئين السودانين نتيجة الأوضاع الأمنية التي يمر بها السودان نتيجة تمرد مليشيا الدعم السريع.

وقال أبوبكر الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين عقب التوقيع اليوم ان هذه المُبادرة تهدف إلى تقديم كل ما من شأنه دعم النازحين واللاجئين من خلال استيعابهم في مشاريع الدعم والتنمية في جميع الولايات.

واضاف ان التخطيط طويل المدى مُتاح للجميع وان هذه المُبادرة تعم الفائدة فيها لجميع المجتمعات.

وقال لوكا ريندا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان هذه الاتفاقية مهمة مع المفوضية السامية لحقوق اللاجئين وذلك لخدمة النازحين في السودان واللاجئين ايضاً العائدين لمنازلهم في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار وغيرها من الولايات المتضررة بالحرب.