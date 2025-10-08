القضارف: معاناة المزارعين في الحصول على (التراكتورات)

ترأس المهندس عمار عبد الله سليمان، المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف، يوم الاثنين، اجتماع تقييم منتصف الموسم الزراعي، وذلك بقاعة الوزارة، بحضور وفد من وزارة الزراعة والري برئاسة الأستاذة وهيبة أحمد محمد.

وشارك في الاجتماع كل من المهندس حسين الصافي، مدير الإدارة الزراعية، والمهندس عبد القادر عبد المنعم، مدير إدارة التخطيط بالوزارة، والسيدة منى إدريس محمد، مسؤولة الأمانة الفنية للأمن الغذائي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الزراعي.

ناقش الاجتماع عددًا من القضايا المهمة المتعلقة بسير الموسم الزراعي، إلى جانب التباحث حول آليات تنفيذ مسح زراعي شامل بولاية القضارف، يركز على التحديات الميدانية والمعوقات التي تواجه المزارعين.

وأكد المهندس عمار عبد الله أهمية المسوحات الزراعية باعتبارها أداة رئيسية لتحديد مكامن الخلل وتحقيق التطوير، مشددًا على أن تكون ذات أثر إيجابي ملموس.

وأشار إلى أن القضارف تُعد من الولايات الرائدة في الزراعة، لكنها تواجه تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية وارتفاع تركيز غازات الدفيئة.

ونبه المدير العام إلى التأثيرات البيئية الناتجة عن استضافة الولاية لأعداد كبيرة من النازحين، الأمر الذي تسبب في ضغط كبير على الغابات والتعديات عليها.

وأضاف أن إزالة الغابات تؤدي إلى انتقال الحشرات إلى مناطق السكان، مما يشكل مهددا بيئيا وصحيا خطيرا.

كما دعا إلى الاستخدام الآمن للمياه، مشيرا إلى معاناة المزارعين في الحصول على (التراكتورات) لحرث الأراضي، وطالب بتدخلات عاجلة لمعالجة النزاعات المتكررة في المراعي بين المزارعين والرعاة، وكذلك بين المزارعين أنفسهم، والمعتدين على الغابات.