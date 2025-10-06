سياسية

مناوي: الفاشر تنتصر و دارفور ترفع رأسها من جديد

2025/10/06
mnawi sudan
مني أركو مناوي

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

قال الفاشر تنتصر و دارفور ترفع رأسها من جديد اليوم سطر أبطال القوات المسلحة و القوات المشتركة و المقاومة الشعبية ملحمة من ملاحم الثورة والصمود ، أكدوا فيها أن الفاشر لا تهزم وأن إرادة الشعوب الحرة لا تكسر مهما اشتد الحصار و طال الليل هذه ليست مجرد معركة ، بل إعلان بأن دارفور و عموم السودان باق على العهد لا مساومة و لا تراجع عن الدفاع عن الأرض و العرض ، رجال الفاشر و نساؤها شيبها و شبابها ، كتبوا صفحة جديدة من تاريخ المجد الوطني  عنوانها الصمود ينتصر والذل يهزم المجد للشهداء الذين مهدوا الطريق بدمائهم .

