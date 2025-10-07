ضبط أدوية غير مسجلة وإغلاق عدد من الصيدليات

شدد المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية القضارف على إستمرار جهوده الرقابية لضمان سلامة وجودة المنتجات الدوائية المتداولة بالولاية، مؤكداً التزامه الكامل بتطبيق القانون ومتابعة أداء المؤسسات الصيدلانية.

وأوضح أمين الرقابة بفرع المجلس بالولاية د. أحمد صلاح قرشي، أن فرق التفتيش نفذت اليوم جولة ميدانية شملت عدداً من الصيدليات ببلدية القضارف، أسفرت عن ضبط أدوية غير مسجلة وفقاً لقانون الصيدلة والسموم، وتم إنذار أصحاب الصيدليات بعدم التعامل مع الأدوية المهربة أو المغشوشة أو غير المسجلة.

وأضاف د. قرشي أن الحملة أغلقت عدداً من الصيدليات لعدم وجود صيدلي مسؤول أثناء التفتيش، مشيراً إلى أن المجلس لن يتهاون في تطبيق اللوائح على المؤسسات المخالفة التي لا تلتزم بالمعايير المهنية والقانونية.

وأكد أن الحملة حققت أهدافها في تعزيز الدور الرقابي وضبط سوق الدواء، لافتاً إلى أن الجهود ستتواصل بصورة مستمرة لتحقيق أعلى مستويات السلامة الدوائية وحماية صحة المواطنين بولاية القضارف.

سونا