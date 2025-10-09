استعدادا لرمضان 2026.. سيرين عبد النور تبدأ تصوير موج عالي الشهر المقبل في أبو ظبي

تستعد الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لتصوير مسلسل “موج عالي” مطلع الشهر المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بالاشتراك مع الفنان السوري محمد الأحمد.

المسلسل يعتبر التعاون الأول بينها وبين محمد الأحمد، وكان يحمل في البداية اسم “زيف”، قبل أن يتم تغييره ليحمل اسم “موج عالي”.

أحداث المسلسل مستوحاة من الواقع اللبناني خلال الخمس سنوات الأخيرة، ويسلط الضوء على حياة امرأة قوية مرت بتجارب قاسية وصعبة، وتقابل رجل عن طريق الصدفة يغير حياتها كلياً، والمسلسل من تأليف مؤيد النابلسي واخراج باسم السلكا.

يذكر أن آخر مسلسل عُرض لسيرين عبد النور كان “النسيان” والذي عرض عبر إحدى المنصات، خارج الموسم الرمضاني.

أما آخر مسلسل اشترك فيه الفنان السوري محمد الأحمد فكان “فرانكلين” الذي عرض منتصف العام الجاري عبر منصة نتفلكس بالاشتراك مع الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة.

