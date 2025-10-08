ولاية نهر النيل تدشّن النافذة الموحدة للصادرات والواردات بالميناء الجاف بعطبرة

دشّن والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد النافذة الموحدة للصادرات والواردات بولاية نهر النيل بميناء عطبرة الجاف.

وتضم النافذة الموحدة كل الجهات ذات الصلة بالصادر والوارد، وهي الجمارك، والصحة العامة، والثروة الحيوانية، والمواصفات والمقاييس، والتجارة الخارجية، والصيدلة والسموم، والزراعة، والصناعة.

وتفقّد الوالي مكاتب كل الجهات المشتركة في النافذة الموحدة، واستمع إلى شرحٍ موجز من المسؤولين في النافذة الموحدة بجهاتهم المتعددة.

وأكد والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أهمية النافذة الموحدة في تخليص الإجراءات من مكانٍ واحد، وبسرعةٍ وفي وقتٍ وجيز إذا كانت كل المستندات مكتملة.

ووجّه الوالي بعمل فريقٍ من النافذة الموحدة لفحص الصادرات إذا تطلب ذلك في بعض مواقع الإنتاج البعيدة من النافذة.

وأشار إلى أن النافذة الموحدة ستزيد عدد المتعاملين من المصدّرين، وتسهم في زيادة حركة الوارد والصادر.

ودعا الوالي إلى ضرورة مواكبة التطورات التي تحدث في الموانئ العالمية في سرعة تخليص الحاويات، والعمل بكفاءةٍ عالية تحقيقاً وكسباً لرضا المتعاملين.

وأعلن الوالي عن فتح نافذةٍ موحدة في مطار عطبرة، الذي يُخصّص لصادرات الولاية.

وقالت وزيرة المالية بولاية نهر النيل الأستاذة أميرة أحمد حسن إن الهدف من فتح هذه النافذة هو تقوية اقتصاد الولاية والاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاجية ورفع الصادرات.

وأعلنت أنها ستذلّل كل العقبات التي تواجه عمل هذه النافذة، خاصةً تلك الجهات التي تحتاج إلى تفويض، مثل الثروة الحيوانية، ومنعاً لأي تقاطعات مع المركز.

وقال العميد جمارك علي البشري من إدارة الجمارك إن العمل في النافذة الموحدة يسير بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى تنفيذ العمل بنظام التتبع الإلكتروني لحركة الحاويات من وإلى المحطة الجمركية.

وكان والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد، قبل أقل من شهرين، قد وضع حجر الأساس لخط السكة الحديد الذي يربط الميناء الجاف بعطبرة بخط السكة الحديد القومي بطول (6) كيلومترات، حيث تم إنجاز أكثر من (2) كيلومترٍ منه، وذلك بهدف نقل أكبر عددٍ من الحاويات بواسطة السكة الحديد من ميناء بورتسودان مباشرةً إلى الميناء الجاف بعطبرة.

سونا