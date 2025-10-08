صلاح الدين آدم تور يشيد بجهود وزارة الطاقة والنفط في إعادة إعمار ولاية الخرطوم

أشاد عضو مجلس السيادة الأستاذ صلاح الدين آدم تور، بالجهود التي تبذلها وزارة الطاقة في إعادة إعمار ولاية الخرطوم لاسيما صيانة شبكات الكهرباء وتأهيل البنية التحتية للمحطات الحرارية والبترولية التي دمرتها مليشيا آل دقلو الإرهابية.

ودعا سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان الثلاثاء وزير الطاقة والنفط مهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد، إلى أهمية العمل على زيادة التوليد الكهربائي وتوفير الخدمات للمواطنين في المناطق السكنية والمرافق الضرورية، لاسيما الصحية والخدمية.

ووجه سيادته عقب اطلاعه على خطة الوزارة بضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتسريع العمل لدعم خطط الطاقات المتجددة متعهداً بتذليل كافة العقبات والتحديات فضلا عن تقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرامج المقترحة.

من جانبه، أوضح المهندس مستشار المعتصم إبراهيم، أن اللقاء ناقش أداء الوزارة والخطط والبرامج المقترحة لتأهيل وصيانة محطات الطاقة والكهرباء والنفط وإعادة الخدمات إلى ولاية الخرطوم تمهيداً لعودة المواطنين.

وأبان سيادته أن اللقاء تطرق إلى جهود الوزارة في إعادة الخدمات عبر الفرق العاملة بلجنة تهيئة البيئة لعودة المواطنين مبينا أن الوزارة استطاعت إعادة الحياة للمرافق الرئيسية والصحية ومطار الخرطوم فضلا عن تزويد عدد من محطات البترول بالمواد البترولية والطاقة الشمسية لضمان استمرارية الخدمة.

وأضاف المهندس مستشار المعتصم، أن الوزارة شرعت في استقبال عدد مقدر من محولات التوزيع.

سونا