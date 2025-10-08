مفوض العون الإنساني بالشمالية يبحث معالجة أوضاع اللاجئين

من ناحيةٍ ثانية، أطلع المفوض وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان على الإجراءات والضوابط الأخيرة التي انتهجتها المفوضية حيال عمل المنظمات، في إطار ضبط التنسيق وتسهيل عملها حتى تقدم خدماتها لمجتمع الولاية.