مفوض العون الإنساني بالشمالية يبحث معالجة أوضاع اللاجئين
التقى مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية دكتور وائل محمد شريف بمكتبه الثلاثاء مساعد معتمد شؤون اللاجئين لولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل الصادق سليمان.
وبحث اللقاء أوجه التعاون والعمل المشترك بين المفوضية والمعتمدية.
وأكد مفوض مفوضية العون الإنساني خلال اللقاء أن معتمدية شؤون اللاجئين تقوم بأدوارٍ كبيرة في تأطير شؤون اللاجئين ومعالجة أوضاعهم.
من ناحيةٍ ثانية، أطلع المفوض وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان على الإجراءات والضوابط الأخيرة التي انتهجتها المفوضية حيال عمل المنظمات، في إطار ضبط التنسيق وتسهيل عملها حتى تقدم خدماتها لمجتمع الولاية.
وعلى صعيدٍ آخر، شهد مفوض مفوضية العون الإنساني بالشمالية دكتور وائل محمد شريف اليوم بدنقلا تكريم منظمة صحارى للتنمية من قبل منظمتي فوانيس الخير وشارع الحوادث تقديراً وعرفاناً لجهود المنظمة في خدمة مجتمعات الولاية الشمالية.
