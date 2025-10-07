مواراة جثمان الراحل محمد طاهر ايلا الثرى بمدينة بورتسودان في موكب تشييع مهيب

ودعت البلاد اليوم الراحل الدكتور محمد طاهر ايلا رئيس وزراء السودان الأسبق ووالي البحر الأحمر والجزيرة وأحد قيادات شرق السودان البارزة، إلى مثواه الأخير بمقابر السكة حديد بمدينة بورتسودان، بعد رحلة حافلة بالعطاء والعمل العام.

وقد شيعت جماهير غفيرة جثمان الفقيد محمد طاهر إيلا اليوم ، بعد أن أداء صلاة الجنازة عليه في استاد بورتسودان، بحضور الجماهير الكبيرة من سياسيين وتنفيذيين وقادة مجتمع مدني ولفيف من معارف الفقيد في السودان.”

كما شارك في مراسم التشييع رموز البلاد وأعيان الشرق، يتقدمهم الناظر محمد الأمين ترك والقيادي شيبة ضرار، ووالي البحر الأحمر، إلى جانب قيادات أهلية وشخصيات قومية، في مشهد جسّد مكانة إيلا في قلوب السودانيين، ولا سيما أبناء الشرق الذين خرجوا بالآلاف مودعين زعيمهم.

ووصل جثمان الراحل إلى مطار بورتسودان على متن طائرة تاركو صباح اليوم ، وكان في استقباله عضو مجلس السيادة الدكتورة نوّارة محمد محمد طاهر، والأمين العام لمجلس السيادة وعدد من كبار المسؤولين، قبل أن يُنقل الجثمان في موكب مهيب إلى المقابر.

وتتقبل أسرة الراحل العزاء في مسجد ذو النورين بحي ترانسيت بمدينة بورتسودان