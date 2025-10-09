«آخر ظهور» تنطلق ضمن فعاليات موسم الرياض

تستعد فرقة قروب البلام لتقديم عرضها المسرحي الجديد تحت عنوان «آخر ظهور»، ضمن فعاليات موسم الرياض، في تجربة تجمع بين أجواء الرعب والفكاهة في قالب مسرحي مميز.

أحداث المسرحية التي تعود إلى قبل 300 سنة، حول حكاية مشوقة تمتزج فيها الكوميديا بالرعب، تدور حول تابوت غامض يطلق قوة مظلمة تغير مصير عائلة فقيرة، من تأليف د.عبدالعزيز المسلم، وإخراج عبدالله البدر.

ومن المقرر أن تعرض المسرحية على مسرح بكر الشدي في البوليفارد، خلال الفترة من 14 إلى 28 أكتوبر، حيث يتوقع أن تستقطب جمهورا واسعا من عشاق العروض الحية.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم المسرح الخليجي، من بينهم: حسن البلام، زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، خالد مظفر، ومحمد رمضان، الذين يجتمعون لتقديم تجربة فنية جديدة تمزج بين التشويق والضحك.

الأنباء الكويتية