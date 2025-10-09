قوة الطوف المشترك بشرطة ولاية الجزيرة تنفذ حملة لضبط الظواهر السالبة والدراجات النارية المخالفة بودمدني

في إطار تنفيذ الخطة الراتبة لتعزيز الأمن الداخلي وحماية الأرواح والممتلكات بمدينة ودمدنى حاضرة ولاية الجزيرة أطلقت شرطة ولاية الجزيرة تحت اشراف مدير شرطة الولاية اللواء شرطة /عبدالإله على أحمد ومتابعة مدير دائرة الجنايات العميد شرطة د/ مبارك أبكر حملة أمنية مكثفة لضبط الدرجات النارية بمدينة ودمدني خاصة الذين يمارسون القيادة بوسط المدينة والمناطق الطرفية بهدف الحد من المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين وتعيق إنسياب الحركة المرورية بجانب جرائم تسعة طويلة والتي إنحسرت من المدينة بسبب الحملات المنتظمة.

الحمله أسفرت عن توقيف عدد من المخالفين حيث تم ضبط عدد(22) دراجة نارية غير مرخصة تم إتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية بدائرة اختصاص إدارة مرور ولاية الجزيرة..

المكتب الصحفي للشرطة