سياسية
معالي وزير الداخلية يجتمع مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة
التقى الفريق شرطة/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية بالسيدة إيمي بوب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة على هامش إجتماعات اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين بجنيف.
وزير الداخلية أعرب عن تقدير السودان للدور الكبير الذي تضطلع به المنظمة في الإستجابة للأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة ضد السودان وشعبه، مشيداً بجهودها في تعبئة المانحين ودعم خطة الأمم المتحدة للإستجابة الإنسانية وبالأولوية التي توليها المديرة العامة لملف السودان ، مثمنا التعاون القائم بين رئاسة المنظمة وبعثة السودان بجنيف مؤكداً استعداد السودان بصفته منسق المجموعة الأفريقية في ملف الهجرة على مواصلة التنسيق الوثيق بما يخدم أهداف المنظمة ويعزز قدرتها على مواجهة أزمة التمويل الراهنة ، مشيدا بمبادرة المنظمة في إستئناف عملها من الخرطوم عقب إعلان عودة الوزارات إلى العاصمة وبالجهود التي يبذلها فريقها القطري بقيادة السيد محمد رفعت.
ودعا معاليه المنظمة إلى إعطاء أولوية لمشروعات دعم العائدين وإعادة تأهيل المرافق الأساسية، وتعزيز دورها في حماية المهاجرين السودانيين في دول الجوار ، بجانب حشد الدعم التنموي للولايات الآمنة لتقليل دوافع النزوح والهجرة غير النظامية
من جانبها أعربت إيمى بوب عن تقديرها لتعاون السودان ودعمه لعمل المنظمة، مؤكدة أن السودان سيظل من أهم أولوياتها، مشيرةً إلى الجهود المبذولة لسد فجوة التمويل عبر شراكات مع بنك التنمية الأفريقي والمانحين غير التقليديين، ودعت السودان للمشاركة في الفعالية الوزارية الرفيعة التي تعتزم المنظمة عقدها في ديسمبر المقبل لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لأزمات الهجرة.
المكتب الصحفي للشرطة