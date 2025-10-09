كامل إدريس يتوجه الى اسمرا في زيارة رسمية

توجه السيد رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، اليوم الخميس، إلى اسمرا في أول زيارة له إلى دولة إريتريا بعد توليه رئاسة الوزراء، على رأس وفد رفيع يضم وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محيي الدين سالم، وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، عدد من المستشارين .

تستغرق الزيارة يومين، يلتقي خلالها الرئيس أسياس أفورقي وعدد من المسؤولين الإريتريين.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان وزير الصحة دكتور هيثم محمد ابراهيم ووزير الزراعة بروفيسور عصمت قرشي وعد من المسؤولين.

تجدر الإشارة إلى عمق العلاقات السودانية الإريترية وتميزها على كافة الأصعدة، فضلاً عن موقف إريتريا، حكومة وشعباً، المساند والداعم للسودان وأمنه واستقراره.

وتعد الزيارة لاسمرا فرصة لبحث آفاق التعاون المشترك وترتيب وتعزيز اواصر العلاقة القوية بين شعبي البلدين في المجالات كافة.

سونا