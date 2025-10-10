وزيرة الإنتاج بالنيل الأبيض تخاطب ورشة بناء قدرات صغار المزارعين لإنتاج التقاوى المحسنة

خاطبت وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصاديه بولاية النيل الأبيض المهندس وصال الشيخ فرح بمحطة البحوث الزراعية بكوستي الخميس الورشة الثالثة لمشروع بناء قدرات صغار المنتجين لإنتاج التقاوى المحسنة للتصدي لمخاطر المناخ ، بحضور دكتور خالد عبد الله مدير إدارة محطة البحوث الزراعية بالولاية وعدد من الباحثين الزراعيين والمستهدفين من محلية الجبلين من صغار المنتجين .

وثمنت الوزيرة الجهود الكبيرة لإدارة البحوث الزراعية لاهتمامها بالمزارعين والبحوث خاصة محصول الذرة باعتباره من محاصيل الأمن الغذائي ، وقالت ان الورشة تعد نوعية لأنها تعمل على تنفيذ خطة الوزارة في توطين التقاوى لصغار المنتجين وتحسين سبل كسب العيش ورفع قيمة المحصول الاقتصادية لمجابهة تغيرات المناخ وتحسين دخل الأسر .