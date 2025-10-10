ولاية النيل الأبيض ومستشفى مكه يتففان على إجراء 1000 عملية عيون في نوفمبر المقبل

وقال الدكتور محمد بابكر بردسول مدير قطاع التنمية الاجتماعية بالولايه في تصريح لـ (سونا) ان اللقاء امن على قيام مخيمين للعيون مطلع شهر نوفمبر المقبل بكلٍ من مدينتي كوستي والدويم بعدد 1000 عمليه للعيون ، كما تم الموافقة على قيام كليه مكه لطب العيون بالولاية وفرع لمستشفى مكه لعلاج العيون بمدينة كوستي .