سياسية
ولاية النيل الأبيض ومستشفى مكه يتففان على إجراء 1000 عملية عيون في نوفمبر المقبل
التقى الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض لدى زيارته الخميس مقر مستشفى مكه لطب العيون بمدينة بورتسودان الدكتور العاص احمد المدير الإقليمي لمستشفى مكه لطب العيون.
وبحث اللقاء الترتيبات الخاصة بترقية وتوطين علاج العيون بالولاية وتوفير المعينات الطبية التي يحتاجها خاصة مستشفى كوستي للعيون لتواكب المتطلبات الخدمية العلاجية لإنسان الولاية.
وقال الدكتور محمد بابكر بردسول مدير قطاع التنمية الاجتماعية بالولايه في تصريح لـ (سونا) ان اللقاء امن على قيام مخيمين للعيون مطلع شهر نوفمبر المقبل بكلٍ من مدينتي كوستي والدويم بعدد 1000 عمليه للعيون ، كما تم الموافقة على قيام كليه مكه لطب العيون بالولاية وفرع لمستشفى مكه لعلاج العيون بمدينة كوستي .
واشار إلى أن المدير الإقليمي لمستشفى مكه للعيون قدم الدعوة للسيد الوالي لتشريف افتتاح مستشفى مكه لطب العيون فرع مدينة بورسودان منتصف نوفمبر المقبل .
سونا