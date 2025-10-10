القائد العام يطلع على أحداث الطينة وكرنوي

إطلع رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على الأحداث التي جرت في منطقتي الطينة وكرنوي والتي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الخميس وفد هيئة شورى قبيلة الزغاوة، حيث أوضح الأستاذ عمر سليمان آدم المتحدث بإسم الوفد في تصريح صحفي أن رئيس المجلس السيادي وجه الإدارة الأهلية ومجلس الشورى بضرورة التحرك العاجل لإحتواء هذه المشكلة.

مؤكداً عزم الدولة على بسط هيبتها وسيادة حكم القانون، مشيراً إلى دور القيادات المجتمعية في تحقيق التعايش بين المكونات الاجتماعية المختلفة.