سياسية

عودة الطلاب الممتحنيين للشهادة المتوسطة من مراكز الامتحانات بولاية الجزيرة

2025/10/11
IMG 20190301 201845
إستقبلت محلية جبل أولياء الطلاب الممتحنيين للشهادة المتوسطة عقب عودتهم من مراكز الامتحانات بمدارس الباقير بولاية الجزيرة وأشاد الطلاب الممتحنيين بالاهتمام الكبير الذي وجدوهوا خلال تلك الفترة من الرعاية وتوفير السكن، وكان في إستقبال الطلاب بمباني المحلية عدد من مدراء الإدارات بالمحلية متمنيين لهم التوفيق والنجاح في الامتحانات وإحراز نتائج مشرفه وآكدوا بإن المحلية وفرت كل الامكانيات المطلوبة لانجاح عملية الامتحانات وذلك بالتنسيق الجيد مع ولاية الجزيرة..
خرطوم نيوز

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/10/11