عودة الطلاب الممتحنيين للشهادة المتوسطة من مراكز الامتحانات بولاية الجزيرة

إستقبلت محلية جبل أولياء الطلاب الممتحنيين للشهادة المتوسطة عقب عودتهم من مراكز الامتحانات بمدارس الباقير بولاية الجزيرة وأشاد الطلاب الممتحنيين بالاهتمام الكبير الذي وجدوهوا خلال تلك الفترة من الرعاية وتوفير السكن، وكان في إستقبال الطلاب بمباني المحلية عدد من مدراء الإدارات بالمحلية متمنيين لهم التوفيق والنجاح في الامتحانات وإحراز نتائج مشرفه وآكدوا بإن المحلية وفرت كل الامكانيات المطلوبة لانجاح عملية الامتحانات وذلك بالتنسيق الجيد مع ولاية الجزيرة..

