«وحشني جدًا».. كواليس مكالمة أبوتريكة لـ حسن شحاتة في المستشفى

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي كواليس مكالمة محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مع حسن شحاتة، مدرب المنتخب السابق، خلال تواجد الأخير في المستشفى.

وتعرض حسن شحاتة لوعكة صحية، دخل على أثرها المستشفى، وسط زيارات عديدة من نجوم كرة القدم المصرية.

وقال مهيب عبدالهادي عبر قناة «إم بي سي مصر 1»: «كابتن وائل جمعة كلم كابتن محمد أبوتريكة فيديو كول وهو عند كابتن حسن شحاتة في المستشفى».

وأضاف: «وكانت كلماته إنت واحشني جدًا، إنت بتشوف محبتك عند الناس، وأشوفك قريب إن شاء الله».

المصري اليوم