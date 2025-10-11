الهلال الأحمر القطري يكشف عن خطة لتنفيذ تدخلات صحية بولاية الخرطوم

كشف رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري دكتور صلاح الدعاك، عن خطة لزيارات ميدانية مرتقبة لولاية الخرطوم تشمل مرافق صحية، ومواقع تعمل في مجالات الصحة، واصحاح البيئة، ومكافحة نواقل الأمراض بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الخرطوم والجهات المعنية.

وأكد الدعاك، خلال لقائه، محمد عبد الله علي، مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني – فرع ولاية الخرطوم، بمقر الجمعية بأم درمان الخميس، التزامهم بدعم الجهود الإنسانية في ولاية الخرطوم.

وتخلل اللقاء عرض مصوّر لأبرز أنشطة فرع الجمعية بالخرطوم خلال فترة الحرب، وتم استعراض الجهود الإنسانية التي نُفذت بالتعاون مع الشركاء في سبيل دعم المتأثرين بالحرب.