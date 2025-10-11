شكوى رسمية من (مشاد) للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان دعماً لضحايا الحرب بالبلاد

قامت منظمة مشاد لحقوق الإنسان والتنمية الإنسانية بزيارة رسمية إلى مقر المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول، غامبيا، الجمعة، حيث قدمت شكوى نيابةً عن ضحايا الحرب في السودان.

وتستند الشكوى إلى نتائج موثقة في تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ولجان دولية بشأن الدعم المقدم لمليشيا الدعم السريع المتمردة (RSF) والميليشيات المتحالفة معها.

وتم عقد إجتماع، أعربت فيه (مشاد) عن ثقتها في الدور الحيوي الذي تضطلع به المفوضية الأفريقية بوصفها آلية إقليمية رئيسية لحماية حقوق الإنسان.

وأكدت على أهمية أن تضطلع المفوضية بمسؤولياتها في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وضمان سبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا والمتضررين.

كما شددت المنظمة على ضرورة إبقاء القضية السودانية في صدارة الأجندة الأفريقية، بما يعزز قيم التضامن الإنساني ويعكس التزامات القارة تجاه السلام والعدالة.