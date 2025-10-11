مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين بشدة استمرار المليشيا المتمردة فى قتل وإصابة المدنيين في الفاشر

أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان أصدره الجمعة، بأشد العبارات استمرار قتل وإصابة المدنيين في الفاشر بولاية شمال دارفور، على يد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وتشير التقارير وفقا لموقع اخبار الامم المتحدة الى مقتل 53 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين على يد مليشيا الدعم السريع المتمردة في الفترة ما بين 5 و8 أكتوبر، فيما تشير المعلومات الأولية من المنطقة إلى أن العدد قد يكون أعلى من ذلك.