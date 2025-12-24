سياسية
وزير الداخلية رئيس آلية حماية المدنيين يلتقى المقرر المعنى بحقوق المرأة بمجلس حقوق الإنسان
التقى الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين الثلاثاء بالدكتورة / ريم عصام كامل السالم المقررة المعنية بحقوق المرأة بمجلس حقوق الإنسان بحضور الدكتورة/ سليمى إسحاق الخليفة وزير الدولة للموارد البشرية والرعاية الإجتماعية والفريق شرطة حقوقي/ عثمان محمد الحسن دينكاوى رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى
وأوضحت وزيرة الدولة للموارد البشرية والرعاية الإجتماعية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن لقاء المقررة المعنية بحقوق المرأة بمجلس حقوق الإنسان بوزير الداخلية رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين جاء فى خواتيم زيارتها للبلاد والمتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات الذى تعرضن له من قبل المليشيا المتمردة ولمعرفة آليات حماية المدنيبن والجزء الخاص بإنهاء العنف الجنسى والتدخلات التى هى جزء من الخطة التى تتم من قبل الدولة لحماية المدنيين بجانب معرفة الدعم الاممى والإقليمى المقدم للوزارة للمساهمة فى إعداد توصيات تساهم فى تعزيز الدعم الخاص ببرامج حماية النساء والفتيات وتعزيز آليات الوزارات ذات الصلة.
المكتب الصحفي للشرطة