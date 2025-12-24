وزير الداخلية رئيس آلية حماية المدنيين يلتقى المقرر المعنى بحقوق المرأة بمجلس حقوق الإنسان

وأوضحت وزيرة الدولة للموارد البشرية والرعاية الإجتماعية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن لقاء المقررة المعنية بحقوق المرأة بمجلس حقوق الإنسان بوزير الداخلية رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين جاء فى خواتيم زيارتها للبلاد والمتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات الذى تعرضن له من قبل المليشيا المتمردة ولمعرفة آليات حماية المدنيبن والجزء الخاص بإنهاء العنف الجنسى والتدخلات التى هى جزء من الخطة التى تتم من قبل الدولة لحماية المدنيين بجانب معرفة الدعم الاممى والإقليمى المقدم للوزارة للمساهمة فى إعداد توصيات تساهم فى تعزيز الدعم الخاص ببرامج حماية النساء والفتيات وتعزيز آليات الوزارات ذات الصلة.

المكتب الصحفي للشرطة