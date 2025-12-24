والي الجزيرة يلتقي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة الإلتزام بتعزيز جهود جمعية الهلال الأحمر لتنفيذ خططها وبرامجها لخدمة الشرائح المستهدفة بالولاية .

وعبر لدى لقائه بقصر الضيافة بمدني صباح الاثنين بالأستاذ أحمد الطيب سليمان الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني عن إشادته بجهود جمعية الهلال الأحمر في إستكمال جهود حكومة الولاية لتطبيع الحياة وتقديم الخدمات المواطنيين .

من جانيه كشف الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني أن الزيارة تستهدف الوقوف على سير الأداء بفرع الجمعية والتعرف على الأوضاع الإنسانية بالولاية التي تستضيف أعداد كبيرة من مواطني الولايات المتأثرة بالحرب .