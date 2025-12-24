والي سنار يشهد تخريج الدفعة (46) من قوات حماية الحياة البرية بمحمية الدندر

احتفلت شرطة قوات حماية الحياة البرية بمحمية الدندر، الاثنين، بتخريج الدفعة (46) من جنودها، وذلك بحضور والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد و لجنة أمن الولاية، وممثل الإدارة العامة للحياة البرية اللواء شرطة عادل محمد عبدالله، وسط مشاركة واسعة من القيادات النظامية والتنفيذية.

​وأكد مدير محمية الدندر الاتحادية، العقيد شرطة أحمد عبدالله علي، أن الدفعة المتخرجة تلقت تدريبات نوعية ومكثفة في المجالات العسكرية، والأكاديمية، والتقنية، مشدداً على أن هذه القوات رهن الإشارة للمشاركة مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في معركة الكرامة وحماية حدود البلاد وتأمين مواردها الطبيعية.

​من جانبه، أشاد ممثل الإدارة العامة للحياة البرية، بالدور البطولي لقوات الحياة البرية في التصدي للمليشيا المتمردة ومنع تمددها شرقاً نحو المحمية، مؤكداً أن الخريجين يمثلون إضافة حقيقية لتعزيز الحماية للموارد البيئية في واحدة من أهم المحميات الطبيعية عالمياً.

​وفي ختام الحفل، خاطب والي سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، المتخرجين، محيياً تضحيات الشرطة السودانية في الحفاظ على ممتلكات الشعب وموروثاته.