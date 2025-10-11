جماعة أنصار السنة المحمدية تبشر بعودة الحياة الى طبيعتها بالمناطق المحررة

بشر الأستاذ شمس المعارف البدري نائب الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان بعودة الحياة الى طبيعتها في المناطق المحررة بولايات الخرطوم والوسط .

وحيا لدى مخاطبته الحشد الجماهيري للجماعة مساء امس بدنقلا حيا صمود القوات المسلحة وبسالتها في التصدي للمليشيا المتمردة وأشار للوقفة الصلبة لجماهير الشعب السوداني بجانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها مما اسهم في كسر شوكة التمرد.

وأشاد البدري في حديثه بقيم التكافل والتراحم الذي ساد المجتمع السوداني خلال معركة الكرامة. مشيرا إلى اسهامات اهل الولاية الشمالية في ايواء النازحين المتضررين من الحرب مما كان له أطيب الأثر في المحافظة على لحمة الشعب السوداني وقيمه.

هذا وكان د. اسماعيل عثمان الماحي الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان قد قدم خلال اللقاء محاضرة بعنوان اسباب النجاح في الدنيا والآخرة تناول فيها العديد من المحاور التي من شأنها الفوز بالدنيا والآخرة .