مبادرة حسن برقو.. تنظيف وإزالة أماكن تكاثر البعوض بحي شمبات

2025/10/11
باعوض
برعاية والي الخرطوم وبمبادرة من حسن برقو.. المدير التنفيذي لمحلية بحري يدشن عمليات تنظيف وإزالة أماكن تكاثر البعوض بحي شمبات البراحة.
الجزيرة- السودان

