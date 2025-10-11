مبادرة حسن برقو.. تنظيف وإزالة أماكن تكاثر البعوض بحي شمبات

\u0628\u0631\u0639\u0627\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u064a \u0627\u0644\u062e\u0631\u0637\u0648\u0645 \u0648\u0628\u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0645\u0646 \u062d\u0633\u0646 \u0628\u0631\u0642\u0648.. \u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0631 \u0627\u0644\u062a\u0646\u0641\u064a\u0630\u064a \u0644\u0645\u062d\u0644\u064a\u0629 \u0628\u062d\u0631\u064a \u064a\u062f\u0634\u0646 \u0639\u0645\u0644\u064a\u0627\u062a \u062a\u0646\u0638\u064a\u0641 \u0648\u0625\u0632\u0627\u0644\u0629 \u0623\u0645\u0627\u0643\u0646 \u062a\u0643\u0627\u062b\u0631 \u0627\u0644\u0628\u0639\u0648\u0636 \u0628\u062d\u064a \u0634\u0645\u0628\u0627\u062a \u0627\u0644\u0628\u0631\u0627\u062d\u0629.\r\n\r\n\u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629- \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646