رئيس دائرة المحكمة العليا امدرمان: مراجعة سجلات الأراضي

التقي مولانا يعقوب عثمان قاضي المحكمة العليا ورئيس دائرة المحكمة العليا امدرمان اللواء شرطة/نصر الدين محمد عبد العليم مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية

بحضور مولانا / حمد سعد الله قاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي امدرمان ومولانا ياسر الوسيلة رئيس الجهاز القضائي الخرطوم ومدير الشرطة القضائية امدرمان.

ناقش اللقاء توسيع أعمال المحاكم بالمحلية والتشديد على بلاغات الطوارئ خاصة بلاغات التعاون والتخابر مع المليشيا المتمردة والعمل على سرعة إنجاز هذه البلاغات بجانب مراجعة سجلات الأراضي بالمحلية وإضافة وتوسيع نوافذ التوثيقات الإتحادية مع التأكيد على أهمية جهود الشرطة القضائية في حفظ البلاغات وتأمين مجمعات المحاكم بالمحلية والذي يبلغ عددها (12) مجمع إضافة لعدد (3) مكاتب سجلات أراضي جميعها تعمل بكامل سعتها.