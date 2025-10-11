مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين بشدة استمرار المليشيا المتمردة فى قتل وإصابة المدنيين في الفاشر

أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان أصدره اليوم الجمعة، بأشد العبارات استمرار قتل وإصابة المدنيين في الفاشر بولاية شمال دارفور، على يد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وتشير التقارير وفقا لموقع اخبار الامم المتحدة الى مقتل 53 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين على يد مليشيا الدعم السريع المتمردة في الفترة ما بين 5 و8 أكتوبر، فيما تشير المعلومات الأولية من المنطقة إلى أن العدد قد يكون أعلى من ذلك.

وقال المفوض السامي فولكر تورك: “أشعر بالفزع من تجاهل قوات الدعم السريع المتعمد وغير المحدود لحياة المدنيين. رغم الدعوات المتكررة، بما في ذلك دعوتي، لإيلاء عناية خاصة لحماية المدنيين، إلا أنهم يواصلون قتلهم وإصابتهم وتهجيرهم، ومهاجمة الأهداف المدنية، بما في ذلك ملاجئ النازحين والمستشفيات والمساجد، في تجاهل تام للقانون الدولي. يجب أن ينتهي هذا”

سونا