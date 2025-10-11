الربط الكهربائي “المصري السوداني” يقترب من الانطلاق الكامل

توقع مسؤول حكومي مصري انتهاء كامل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للمرحلة الثانية من الربط الكهربائي بين مصر والسودان في ديسمبر 2025، يعقبها تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمعوضات القدرة الكهربائية، وهي منظومة تحسين أنظمة نقل الكهرباء، وتقليل الفاقد في الطاقة وزيادة كفاءتها.

وأشار المصدر في تصريحات مع “العربية Business” إلى ارتفاع تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للمرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي “المصري السوداني” إلى 66% داخل الأراضي السودانية، مقارنة بـ 35% فقط عند توقف الأعمال في أبريل 2023..

الحدث_السوداني