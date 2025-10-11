سياسية

الربط الكهربائي “المصري السوداني” يقترب من الانطلاق الكامل

2025/10/11
كهرباء

توقع مسؤول حكومي مصري انتهاء كامل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للمرحلة الثانية من الربط الكهربائي بين مصر والسودان في ديسمبر 2025، يعقبها تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمعوضات القدرة الكهربائية، وهي منظومة تحسين أنظمة نقل الكهرباء، وتقليل الفاقد في الطاقة وزيادة كفاءتها.
وأشار المصدر في تصريحات مع “العربية Business” إلى ارتفاع تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للمرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي “المصري السوداني” إلى 66% داخل الأراضي السودانية، مقارنة بـ 35% فقط عند توقف الأعمال في أبريل 2023..

الحدث_السوداني

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/10/11