وفد التقصي الحشري يشيد بجهود ولاية القضارف في مكافحة نواقل الأمراض

أشاد وفد التقصي الحشري بإدارة مكافحة نواقل الأمراض بوزارة الصحة الاتحادية بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة ولاية القضارف ودعمها المستمر لبرامج مكافحة نواقل الأمراض، مشيرًا إلى أن التدخلات الميدانية القائمة على أسس علمية دقيقة أسهمت بشكل ملحوظ في انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة بالنواقل في الولاية.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد برئاسة د. أسماء هاشم التهامي مع المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف د. أحمد الأمين آدم.

وأكدت د. أسماء أن الزيارة تأتي تقديرًا لجهود الولاية ودعمًا لبرامجها في هذا المجال، مشيدةً بحسن توظيف الموارد والإمكانات المتاحة بما انعكس إيجابًا على تراجع معدلات الإصابة، ومشددةً على أهمية استمرار الجهود والمتابعة الدورية لأنشطة التقصي الحشري حفاظًا على صحة المواطن.

من جانبه، ثمّن د. أحمد الأمين آدم الدعم الفني المقدم من وزارة الصحة الاتحادية، موضحًا أن التدخلات المتواصلة التي نفذتها الولاية في مجال مكافحة النواقل كان لها أثر واضح في الحد من انتشار الأمراض، مؤكداً التزام حكومة الولاية بمواصلة العمل حتى تحقيق السيطرة الكاملة على نواقل الأمراض، وداعيًا إلى تعزيز الدعم الاتحادي بما يضمن الاستخدام الأمثل للمبيدات وتبادل الخبرات بين الولايات.

بدوره، أشار مدير إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة الأستاذ محمد أبكر داؤود إلى توجه الوزارة نحو تعزيز العمل الروتيني في مكافحة نواقل الأمراض، مؤكدًا أن جهود ولاية القضارف تمثل نموذجًا يحتذى به، وداعيًا إلى توفير مزيد من الآليات والمعينات التي تدعم استدامة التدخلات الميدانية واستمرار النجاحات المحققة في هذا المجال.

