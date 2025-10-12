المندوب الدائم بجنيف يخاطب جلسة الإحاطة المشتركة حول الأوضاع الإنسانية في السودان

خاطب المندوب الدائم بجنيف، السفير حسن حامد، جلسة الإحاطة المشتركة الرفيعة التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بمقر الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة أطباء بلا حدود (MSF) .

واستعرض المندوب الدائم مجمل الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد مُركزاً على الأوضاع فى الفاشر والدلنج وكادوقلي، ومندداً بصمت المجتمع الدولى تجاه فظائع المليشيا وجرائمها بما في ذلك استخدام الحصار والتجويع كسلاح لقتل المدنيين أو تهجيرهم في تحدٍ صارخٍ لنداءات المجتمع الدولى بما في ذلك مجلس الأمن وقراره 2736، الذي لم تأبه بهِ المليشيا المتمردة.

استعرض المندوب الدائم معدلات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين مشيراً فى هذا السياق إلى التقرير الأخير الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، والذى وثق عودة اكثر من (2) مليون خلال الشهر الماضي إلى المناطق التي استقرت بعد استعادة الحكومة للسيطرة عليها بما يؤكد ثقة الشعب في حكومته ومؤسساتها خاصة القوات المسلحة السودانية، مشيراً إلى أنه ليس من بين هؤلاء مواطن ذهب إلى منطقة توجد فيها المليشيا المتمردة.

كما استعرض سيادته جهود الحكومة الجارية الآن لتوفير الاحتياجات الآنية للعائدين بما في ذلك الخدمات الأساسية، مناشداً المنظمات الإنسانية تنفيذ مشروعات عاجلة لدعم هذه الجهود مشيراً إلى الأولوية التي تضعها حكومة الأمل لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل المرافق التي دمرتها المليشيا الإرهابية وتهيئة البلاد لاستقبال العائدين.

أفرد السيد المندوب الدائم جزءاً كبيراً من بيانه لاستعراض الأوضاع الصحية بالبلاد، مشيراً في هذا السياق إلى الاستهداف والتدمير الممنهج الذي تعرض له النظام الصحي، مطالباً المنظمات المختصة بدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة الاتحادية لمكافحة تفشى حمى الضنك في بعض الولايات .

هذا وكانت بعثة السودان في جنيف قد استبقت هذا الاجتماع بتسليم قوائم الاحتياجات العاجلة لمكافحة حمى الضنك وطوارىء الخريف إلى رؤساء المنظمات المختصة.