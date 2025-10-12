والي سنار يلتقي مديري الثروة الحيوانية والسمكية لمناقشة خطط ما بعد الحرب

ترأس والي ولاية سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد اجتماعاً السبت بمديري إدارات وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية وهدف الاجتماع إلى مناقشة خطط العمل الطارئة والمستقبلية للوزارة لما بعد الحرب واستعراض حجم الإنجازات والأداء الذي تم تحقيقه في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بعد اندلاع الحرب.

​وركز الاجتماع على تعزيز دور القطاع كأحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد المحلي والوطني في هذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج وتأمين اللقاحات والأمصال .

​وأكد والي سنار أن قطاع الثروة الحيوانية والسمكية يمثل ركيزة أساسية في خطة الولاية للتعافي الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي بعد الحرب.

وأشار الوالي لضرورة عدم التعدي على المسارات والمزارع الرعوية، كما حثّ على التوسع في مشاريع الدواجن والاستزراع السمكي لتعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي.

​من جهتها قدمت المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية د. مواهب الأمين عرضاً مفصلاً لخطط الوزارة مؤكدة على سير العمليات رغم التحديات.