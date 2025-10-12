تعزيز الأوضاع الصحية من خلال تطوير نظام التقصي ببرنامج التحصين الموسع

شرعت السلطات الصحية في خطوات تطوير نظام التقصي ببرنامج التحصين الموسع، بهدف تعزيز الأوضاع الصحية بالبلاد ووضعها في الإطار الصحيح، حيث يتيح نظام التقصي مزيدًا من السيطرة والتحكم للسلطات الصحية في التعامل مع الأمراض.

الزيارات الإشرافية والتقييمية:

فرغت وفود منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، برفقة الخبراء الوطنيين، من زياراتها الإشرافية والتقييمية لنظام التقصي ببرنامج التحصين الموسع في الولايات المستهدفة، وهي نهر النيل، البحر الأحمر، الشمالية، الخرطوم، القضارف، النيل الأزرق، كسلا، النيل الأبيض، سنار، شمال وجنوب كردفان، وإقليم دارفور. وعادت الوفود اليوم الجمعة إلى مدينة كسلا.

ورشة تحديث قوائم التقييم الخارجي:

عقدت الوفود ورشة تحديث قوائم التقييم الخارجي لنظام التقصي المتكامل ببرنامج التحصين اليوم الجمعة بمدينة كسلا. استعرضت الورشة نتائج الزيارات والتقييم على أرض الواقع لمدى حساسية نظام الرصد والتقصي لاكتشاف الحالات.

نتائج التقييم:

أوضح مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة المكلف، الأستاذ إسماعيل العدني، أن النتائج أكدت وجود نظام حساس في اكتشاف الحالات مبكراً للأمراض المستهدفة بالتطعيم والتعامل معها. كما تم التنبيه على نقاط الضعف لمعالجتها والتقوية، وذلك من خلال الخطة المشتركة.

الخطوات المقبلة:

سيتم اليوم السبت الاستماع لنتائج الولايات التسع المتبقية، في إطار متابعة وتقييم نظام التقصي ببرنامج التحصين الموسع.

ملتقى التفاكر لمدراء إدارات المنظمات والشركات الصحية بالولايات:

الاجتماع التقييمي الأول: نقطة تحول في التنسيق الصحي:

انعقد الاجتماع التقييمي الأول لإدارات المنظمات والشراكات الصحية بالولايات في مدينة بورتسودان يوم الخميس التاسع من أكتوبر الجاري، وشكّل نقطة تحول مهمة في مسار التنسيق الصحي بين الولايات ووزارة الصحة.

كلمة وزير الصحة:

شدد وزير الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، على ضرورة تمكين إدارات المنظمات الصحية بالولايات ودعمها لتكون فاعلة ومؤثرة وتلعب دورها المطلوب والمأمول.

التوصيات الاستراتيجية:

شملت التوصيات إعادة هيكلة إدارات المنظمات وتوحيد تبعيتها للمدير العام، مع التركيز على تفعيل آليات المتابعة لضمان استمرارية المشاريع وتوفير المعينات اللازمة للعمل. كما دعت إلى بناء قدرات العاملين في هذه الإدارات، إلى جانب توحيد الحوافز وفق التصنيف الوظيفي لتحقيق التكامل والفاعلية. وأكدت على أهمية التنسيق مع مفوضية العون الإنساني وتوجيه المنظمات للعمل في مجالات حيوية مثل صحة البيئة، سعياً لتعزيز الأداء وتحقيق الأهداف الصحية المشتركة. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع مفوضية العون الإنساني، وتوجيه المنظمات للعمل في مجالات حيوية مثل صحة البيئة.

تعزيز التعاون بين الإدارات والمفوضية:

شهدت الفعاليات عروضاً من عشر ولايات تناولت التحديات والفرص، وطرحت رؤى عملية لتعزيز التعاون بين الإدارات والمفوضية. ممثلو الولايات عبّروا عن روح الفريق الواحد، مؤكدين أن ما تحقق هو بداية لمسار مؤسسي جديد قائم على الالتزام والتكامل.

دعم تقني وتعزيز البنية:

في ختام الاجتماع، تم تسليم أجهزة لابتوب حديثة لكل ولاية، دعمًا لأعمال إدارة الصحة الدولية، في خطوة تعكس جدية الوزارة في تمكين الإدارات المحلية وتعزيز البنية التقنية للعمل الصحي.

نحو تحول مؤسسي: