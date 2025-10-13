حملة لإعادة تأهيل المجمع الرياضي بالخرطوم (2) وصالة هاشم ضيف الله

نظم العاملون بالمجمع الرياضي بالخرطوم (2) حملة واسعة لنظافة المجمع، شملت الساحات الخارجية، وصالة الرمز الرياضي هاشم ضيف الله، والمكاتب الإدارية، وصالة الجيم ، وذلك تمهيدا لإعادة تهيئة البيئة بالمجمع واستئناف الأنشطة الرياضية .

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى تنشيط الحركة الرياضية والشبابية وتهيئة البنى التحتية بعد فترة التوقف، وضمن مشروع الأمل الشبابي والرياضي الذي أدرجه البروفيسور أحمد آدم وزير الشباب والرياضة ضمن خطة الوزارة للمرحلة الحالية، والهادف إلى تهيئة البيئة لعودة النشاط الرياضي والشبابي في مختلف المرافق والمنشآت، وتعزيز دور الرياضة في بناء المجتمع ودعم الاستقرار.

وفي جانب متصل ، أطلق الأستاذ عصمت حمد مضوي ، مدير المجمع مبادرة للتفاكر حول إعادة تأهيل صالة الرمز الرياضي هاشم ضيف الله ، من خلال طرح المشروع لتلاميذه المنتشرين في أنحاء العالم ، بغرض المساهمة في إعادة تأهيل الصالة بما يليق باسم الرمز الوطني الكبير .