المدير العام لقوات الشرطة يترأس إجتماع هيئة إدارة الشرطة والإجتماع يناقش مشروعات وأنشطة العام2025م

ترأس الفريق اول شرطة حقوقى/أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة الأحد إجتماع هيئة إدارة الشرطة بحضور الفريق شرطة حقوقي/الطاهر علي محمد البلولة نائب المدير العام المفتش العام ورؤوساء الهيئات ومدراء الإدارات العامة ذات الصلة.

ناقش الإجتماع أولويات مشروعات وأنشطة الربع الاخير من العام 2025م القابلة للتنفيذ ، حيث قدم رؤوساء الهيئات ومديرو إدارات الخدمات الطبية والمرور والشئون القانونية رؤيتهم حول إنفاذ أهم المشروعات والأنشطة القابلة للتنفيذ خلال الربع الرابع والاخير من العام الجاري 2025م والتي تم تقديمها خلال الفترة السابقة والتى من أهمها إكمال وتهيئة بيئة العمل

مدير الإدارة العامة للتخطيط قدم مصفوفة المشروعات وأنشطة الربع الاخير من خطة العام 2025م لرئاسة قوات الشرطة ، وناقش الإجتماع أيضآ برنامج عمل رئاسة قوات الشرطة لمتبقى الربع الاخير من العام الجاري وفق الأولويات الأساسية للدولة فى هذه المرحلة ضمن خطة مجلس الوزراء للعام2025م ، وجاءت مرتكزات برنامج العمل لقوات الشرطة تهدف الي تحقيق الإنتشار الشرطى وتوفير متطلباته لبسط الأمن وفرض هيبة الدولة