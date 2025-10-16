إغلاق الكافيهات وأندية المشاهدة وحظر مبيت المركبات في الخرطوم

أصدرت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم حزمة من القرارات في إطار الضبط الأمني ومكافحة الجريمة والظواهر السالبة حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير حظر تحرك مركبات تحميل المنقولات والاثاثات والبضائع وسحب السيارات المعطلة وترحيلها في الفترة من الخامسة مساء وحتي الخامسة صباحا والتشديد على استخراج التصاريح اللازمة من النيابة والشرطة والاستخبارات العسكرية للمنقولات بجانب الالتزام بزمن حظر التجوال المحدد، كما وجهت اللجنة بضبط جميع المخالفين للقرار بالارتكازات والمعابر مع الولايات المجاورة، إلى ذلك قررت اللجنة إغلاق جميع أندية المشاهدة والكافيهات بالمحلية ومنع مزاولتها للعمل لاسهامها في تفشي الظواهر السالبة والمخلة بالأمن المجتمعي، كما قررت اللجنة إيقاف عمل موازين الخردة إنفاذا لقرار اللجنة السابق في الصدد بحظر التعامل في الخردة وضبط جميع المخالفين للقرار الصادر، إلى ذلك وجهت اللجنة بحظر مبيت الحافلات والمركبات العامة بموقف المواصلات شمال وغرب المدينة الرياضية، إضافة للتوجيه بإزالة جميع المخالفات شرق نفق السوق المركزي وجنوب حديقة الشهيد محمود شريف، كما شددت اللجنة على مواصلة حملات ضبط المواتر والتوجيه بعدم تزويدها بالوقود بمحطات الخدمة وحجز اي موتر مخالف وفقا لتوجيهات لجنة أمن الولاية، إلى ذلك وجهت اللجنة بقيام حملات شرطية بمنطقة وسط الخرطوم لضبط المتشردين والمتسولين وتفعيل عمل المباحث بالسوق العربي في إطار الخطة المنعية لمكافحة الجريمة، وعلي صعيد منفصل وجهت اللجنة بمواصلة حملات ضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي والمخالفين لشروط الإقامة بالبلاد تمهيدا لترحيلهم خارج البلاد، وعلى صعيد آخر اطلعت اللجنة علي أداء حملة التفتيش المنزلي لمكافحة نواقل الأمراض حيث ناشدت اللجنة المواطنين بضرورة فتح المنازل المغلقة لاستكمال عمليات التفتيش المنزلي لمكافحة النواقل او توكيل ما ينوب عنهم في فتح منازلهم المغلقة بالتنسيق مع لجان الأحياء، كما ناشدت اللجنة المواطنين توخي الحزر في إشعال النيران لاغراض النظافة او حرق الحشائش تحسبا لاشتعال النيران في المواقع والمنازل المغلقة بجانب التحسب لانفجار مخلفات الحرب، إلى ذلك اطمأنت اللجنة علي الموقف الأمني بالمحلية ومعادلات البلاغات المسجلة، حيث آمنت اللجنة على مواصلة العمل المنعي للجريمة خاصة في مناطق الهشاشة الأمنية والاسواق، وفي ختام الاجتماع رحبت اللجنة بتكليف اللواء شرطة/ نور الدائم عوض محمد شاطر مديرا لشرطة المحلية وتمنت ان يكون إضافة حقيقية لمنظومة الأمن بمحلية الخرطوم.