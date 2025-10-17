لماذا يهاجم الإعلام الألماني محمد صلاح؟

وجهت وسائل إعلام ألمانية انتقادات غير معتادة إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وحمّلته جزءا من المسؤولية عن البداية الصعبة التي يعيشها مواطنها فلوريان فيرتز منذ انضمامه إلى الريدز.

ويرجع جوهر الانتقاد إلى أن فيرتز، الذي يعد من أبرز المواهب الشابة في أوروبا ويبلغ من العمر 22 عاما، لم يسجل أي هدف أو يقدم تمريرة حاسمة منذ قدومه إلى “أنفيلد” خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، رغم تقديمه أداء مميزا مع باير ليفركوزن وانتقاله إلى ليفربول في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 150 مليون دولار.

وفي محاولة لفهم أسباب هذا التراجع، دافعت وسائل إعلام ألمانية أبرزها صحيفة “سبورت بيلد” عن فيرتز، مشيرة إلى أن اللاعب يصنع فرصا سانحة للتسجيل أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن زملاءه، وعلى رأسهم صلاح، يفشلون في استغلالها.

وذهب التقرير إلى القول إن إهدار صلاح لفرص واضحة، خصوصا في مباراتي كريستال بالاس وتشيلسي الأخيرتين اللتين خسرهما ليفربول، زاد من الضغط على فيرتز، وجعل أداءه يبدو أقل فاعلية مما هو عليه في الواقع، رغم أنه يؤدي دوره كصانع ألعاب ببراعة.

كما أشارت الصحيفة إلى وجود تحيز ضد فيرتز من بعض النقاد الإنجليز، خصوصا من أساطير مانشستر يونايتد مثل غاري نيفيل وواين روني، الذين وصفوا بدايته بـ”المخيبة”، في حين أن المشكلة وفق الرؤية الألمانية لا تكمن في فيرتز نفسه، بل في عدم كفاءة المهاجمين في تحويل تمريراته إلى أهداف.

بل إن بعض الأصوات الألمانية ذهبت إلى أبعد من ذلك، واعتبرت أن التركيز الإعلامي الكبير على صلاح كـ”النجم الأوحد” في فريق ليفربول يلقي بظلاله على اللاعبين الجدد، ويجعل من الصعب عليهم التأقلم والتألق، خاصة في بيئة تنافسية وسريعة مثل الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام غريمه مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، في أبرز مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل “الريدز” حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال المتصدر.

المصدر: “ميرور”

روسيا اليوم