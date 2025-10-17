مدير الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت يتفقد المواقع والمؤسسات الإستراتيجية المهمة بولاية الخرطوم

دفعا لمسيرة العمل وتجويدا للآداء وتفقد القوات العاملة في تأمين المؤسسات والمواقع الإستراتيجية المهمة بولاية الخرطوم في هذا السياق قام اللواء شرطة/ عبد الكريم حمدو محمد خير مدير الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت بزيارات تفقدية للمواقع الإستراتيجية والمؤسسات الحيوية المهمة والتي تأمنها إدارته شملت مقرات السفارة السعودية ، السفارة الإيرانية، المتحف القومي، القنصلية المصرية ، وزارة المالية ، وزارة الاعلام ، وزارة العدل ، والنيابة العامة وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد اللواء شرطة/ عبد الكريم أن الهدف من هذه الجولات التفقدية رفع كفاءة الآداء الميداني وتعزيز روح الإنضباط والمسؤولية للقوات العاملة في عملية تأمين هذه المقرات والوقوف علي جاهزيتها مؤكدا توفير جميع المعينات والمتطلبات اللازمة للقوات التي تعينها في آداء مهامها علي الوجه الأكمل وفي إسناد العملية الأمنية بالتنسيق مع شرطة ولاية الخرطوم .

المكتب الصحفي للشرطة